شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ، قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، بإصدار اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح اليوم، المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بمصر والدول العربية والأجنبية.

وفى كلمته بافتتاح المنتدى، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن سعادته لمشاركته في افتتاح هذا المنتدى والمعرض المقام على هامشه للشركات الكبرى في مجال الصناعة النووية، مؤكداً أنه يُمثل حدثاً حيوياً لما تشهده منطقتنا العربية من زيادة الاهتمام بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في شتى المجالات.