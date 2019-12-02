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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على الجناح المصري في معرض ارتجيانو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتواصل المشاركة المصرية في أكبر معرض في العالم للحرف اليدوية، من خلال جناح نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، ضم ٥٠ عارضا على مساحة ٥٠٠ متر.
وشهد المعرض إقبالا كبيرًَا على المنتجات المصرية، وخصوصا السجاد والخيامية والبردي والمشغولات النحاسية والحرير والمنتجات اليدوية المختلفة. وتشارك مصر هذا العام كضيف شرف المعرض، وسط اهتمام كبير من إدارة معرض ارتجيانو، الذي يستمر حتي الثامن من الشهر الجاري.
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