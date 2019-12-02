شكرا لقرائتكم خبر عن «عين شمس» توقع بروتوكول تعاون مع جامعتين بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع 2 من أكبر الجامعات الروسية وهما «موسكو» و«بنزا» خلال زيارة قام بها لدولة روسيا، وبحث خلالها أطر التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية بدولة روسيا. وتم استعراض سبل التعاون المشترك على كافة مستويات البحث العلمي والتبادل الطلابي والدراسات العليا.

وقال «المتيني» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لمواكبة أحدث النظم التعليمية ومعايير التنافسية العالمية، مشيداً بزخم العلاقات المصرية الروسية وتزايد سبل الشراكة بين البلدين على كافة الأصعدة.