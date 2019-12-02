شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وجامعتي «موسكو» و«بنزا» بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك مع اثنين من كبريات الجامعات الروسية وهما جامعة موسكو وجامعة بنزا، خلال زيارة ناجح قام بها «المتيني» لدولة روسيا، بحث خلالها أطر التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية بدولة روسيا.

وتم استعراض سبل التعاون المشترك على كافة مستويات البحث العلمي والتبادل الطلابي والدراسات العليا. وأوضح «المتيني» أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لمواكبة أحدث النظم التعليمية ومعايير التنافسية العالمية، مشيداً بزخم العلاقات المصرية الروسية وتزايد سبل الشراكة بين البلدين على كافة الأصعدة.

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