شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» تنظم زيارة لمسجد «الخازندار».. و«العبد» يطالب «الأوقاف» بوقفة شديدة مع رؤساء الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة الدينية بمجلس النواب، تنظيم زيارة ميدانية لمسجد الخازندار بمنطقة شبرا بالقاهرة، وعقد اجتماع عقب الزيارة لاستكمال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر حول إهمال المسجد واحتاجه إلى ترميم، وتوجيه الدعوة لوزير الآثار ومحافظ القاهرة ووزارة الداخلية. وقالت مارجريت عازر خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، إن المسجد له أهمية تاريخية ودينية، وأن أول كلية لأصول الدين بالأزهر تم إنشائها بالمسجد.

وأضافت «عازر» أن موقع المسجد متميز، ورغم أنه لم يمض على تأسيسه مائة عام فقد تم تسجيله كأثر من الآثار الدينية العامة بسبب دقة صانعيه، وتم اختيار المدرسة الملحقة بالمسجد لتستضيف واحدة من الكليات الثلاثة التي استهل بها الأزهر الشريف جامعته لتكون مقر لكلية أصول الدين في عام 1912. وتابعت: «يقع خلف المسجد بأمتار قليلة قصر السيدة خديجة وكنيسة سانت تريزا»، لافتة إلى أن السائحين يأتون إلى الكنيسة في هذه الأيام للاحتفال بالأعياد.

وقالت «عازر» إن مظهر المسجد من الخارج سيئ، ورغم أن المشربيات رائعة، ولكن مظهرها أصبح سيئ والفرش داخل المسجد غير مناسب للقيمة المعمارية والتاريخية للمكان.

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وأكدت على أن مكان المسجد يقدم رسالة للعالم كله أن مصر مهد الأديان وتعيش في سلام، لافتة إلى أن منطقة شبرا مثال جيد لتعانق الأديان، ولا تستطيع فيها أن تفرق بين مسلم ومسيحي، فتجد المسلمين والمسيحيين صائمين في رمضان ويتناولون الإفطار مع بعض ويعلقون الزينات في عيد السيدة العذراء، مضيفة: «اللي عايز يرى مصر في وحدتها ينزل شبرا». وطالبت النائبة بوجود أئمة على وعى كبير وعلى درجة من التميز تجذب الناس، حتى يستطيعوا شرح تاريخ المسجد وعراقته

وقال الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف: «أنا من سكان شبرا واتذكر عندما كنت مدير لإدارة شبرا بوزارة الأوقاف كان المهندس سعد الراعي بيعمل مائدة إفطار في شهر رمضان وكنا نشرف عليها وفعلا شبرا لا تستطيع التفرقة فيها بين مسلم ومسلحي»، مضيفًا: «يوجد بشبرا 400 مسجد ومعظمها عريقة وأثرية ومسجد الخزندار من أهم المساجد بها وهو يتبع الآثار ويمثل تحفة معمارية».

وأشار إلى أن «الأوقاف» تهتم بالمسجد فيوجد به اثنين من الأئمة بالمسجد أحدهما حاصل على دكتوراه، لافتا إلى وجود سلبية تتمثل في وجود الباعة الجائلين حوله. وعلق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا: «نفس المشكلة موجودة أمام مسجد السيدة زينب حيث ينتشر الباعة الجائلين والمتسولين»، مطالبًا وزير الأوقاف بوقفة شديدة مع رؤساء الأحياء.

وطالبت النائبة أماني عزيز، بضرورة الاهتمام بالمساجد والكنائس الأثرية لأنها بيوت ربنا، مشيرة إلى أن سانت تريز يأتي إليها الزائرين من كل العالم، لافتة إلى ضرورة استغلال هذا الأمر بحيث يزور السائح الكنيسة والمسجد. وأكد المهندس مجدي أبو عبيد، وكيل وزارة الأوقاف للشؤون الهندسية، إن الوزارة على استعداد لتوفير التمويل اللازم الذي تطلبه الآثار لترميم المسجد.