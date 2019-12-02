شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم: توريد الوقود النووى لـ"الضبعة" لمدة 60 عاما يضمن استمرارية المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جريجورى سوسنين، نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبو، التابعة لروساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أنه تم توقيع 4 عقود مع الجانب المصرى لإنشاء المحطة بعضهم غير مسبوق.

وأوضح سوسنين، خلال المنتدى العربى ال5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر، أن من بين هذه العقود ال4 عقد يلزم الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى لمدة 60 عام وهو ما يضمن استمرارية العمل بالمحطة، موضحا أن روساتوم تعاقدت مع تركيا منذ 10 سنوات ماضية وبعد توقيع العقد المصرى طلبت تركيا توقيع عقد توريد للوقود النووى مثل مصر.

وقال نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبو، إن الجانب المصرى حرص أيضا على توقيع عقد التعامل مع الوقود المستنفذ بطريقه آمنة، لافتا إلى أن روساتوم تحرص على الاستفادة من الدروس المستفادة من جميع المشروعات التى تقوم بإنشائها لحل ومعالجه كافة المشاكل وتجنبها فى المشروعات المستقبلية.