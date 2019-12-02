روساتوم: توريد الوقود النووى لـ"الضبعة" لمدة 60 عاما يضمن استمرارية المحطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جريجورى سوسنين، نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبو، التابعة لروساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أنه تم توقيع 4 عقود مع الجانب المصرى لإنشاء المحطة بعضهم غير مسبوق.
وقال نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبو، إن الجانب المصرى حرص أيضا على توقيع عقد التعامل مع الوقود المستنفذ بطريقه آمنة، لافتا إلى أن روساتوم تحرص على الاستفادة من الدروس المستفادة من جميع المشروعات التى تقوم بإنشائها لحل ومعالجه كافة المشاكل وتجنبها فى المشروعات المستقبلية.
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