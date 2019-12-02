شكرا لقرائتكم خبر عن لوفتهانزا تسخر من الدوحة: لم نخصخص شركتنا فى ألمانيا حتى نؤممها فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم الاثنين، من مطلب الخطوط الجوية القطرية، بشأن رغبتها فى شراء حصة بها أو التعاون معها،، قائلة "لم نخصخص لوفتهانزا فى ألمانيا حتى نؤممها فى قطر".

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم، أن كارستن شبور رئيس "لوفتهانزا" انتقد مرارا شركة الطيران القطرية لكونها تتلقى دعما حكوميا غير عادل.

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وكان الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، قد أعلن أمس الأحد، أن شركته تدرس شراء حصة فى شركة "لوفتهانزا"، وذلك على هامش زيارة يقوم بها رئيس وزراء ولاية ساكسونيا شتيفان فيل لقطر.