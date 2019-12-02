شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظتى شمال وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، الأسبوع الماضى، أن الحكومة تعمل وفق ما يسمى بـ "فقه الأولويات" فى تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، وذلك للعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى نوعية وجودة الحياة اليومية له.
ورحب رئيس الوزراء بكافة الاقتراحات والمطالب التى عرضها نواب المحافظة خلال اللقاء، ووجه على الفور بدراسة جميع المطالب التى عرضها النواب، وفق ما تسمح به القواعد القانونية فى هذا الشأن، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
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