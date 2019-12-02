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طلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية يزورون مركز فتوى الأزهر.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وفد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة (الشعبة العامة).

 

وتأتى هذه الزيارة في إطار تعريف طلاب جامعة الأزهر الشَّريف بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والجهود التى يبذلها في توضيح صحيح الدين فى مجال الفتوى بعيدًا عن التَّشدد والمغالاة.

 

تفقد الطلاب أقسام المركز المتنوعة، وتعرفوا عن قرب على آلية العمل به، ووحداته مثل وحدة (لم الشمل)، ووحدة (بيان) لمواجهة الفكر اللادينى.

 

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رافق وفد الطلاب الدكتور ياسر عبد القادر، والدكتور محمد إبراهيم زغلول الأستاذان المساعدان بقسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

 

وفى ختام الزِّيارة دار نقاش بين الطلاب والشيخ إسماعيل الغاباتى مشرف الفتاوى الهاتفية بالمركز؛ أجاب فيه عن أهم ما يشغل أذهانهم؛ موضّحًا العديد من المستجدات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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