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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية يزورون مركز فتوى الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتأتى هذه الزيارة في إطار تعريف طلاب جامعة الأزهر الشَّريف بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والجهود التى يبذلها في توضيح صحيح الدين فى مجال الفتوى بعيدًا عن التَّشدد والمغالاة.
تفقد الطلاب أقسام المركز المتنوعة، وتعرفوا عن قرب على آلية العمل به، ووحداته مثل وحدة (لم الشمل)، ووحدة (بيان) لمواجهة الفكر اللادينى.
رافق وفد الطلاب الدكتور ياسر عبد القادر، والدكتور محمد إبراهيم زغلول الأستاذان المساعدان بقسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.
وفى ختام الزِّيارة دار نقاش بين الطلاب والشيخ إسماعيل الغاباتى مشرف الفتاوى الهاتفية بالمركز؛ أجاب فيه عن أهم ما يشغل أذهانهم؛ موضّحًا العديد من المستجدات.
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