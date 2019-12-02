دار الإفتاء: عدم القدرة على مواجهة المشكلات ينسينا قول الله "إن مع العسر يسرا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية،إن عدم القدرة على مواجهة المشكلات وتحمُّل الآلام، يجعلك تتخبط وتنسى وعد الله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5، 6]. واختتمت دار الإفتاء المصرية مقولتها هذه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بهاشتاج "#لا_للانتحار". Advertisements

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