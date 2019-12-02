شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: تدخين السجائر لا ينقض الوضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال بث مباشر للصفحة اليوم، والذى جاء نصه: "هل السجائر تنقض الوضوء؟". Advertisements وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"دخين السجائر لا ينقض الوضوء". وتابع شلبى: "نواقض الوضوء معروفة مثلا ما يخرج من القبل والدبر وزوال العقل سواء بالجنون أو السكر أو الإغماء، بالإضافة إلى مس المرأة الأجنبية بغير حائل ومس الفرج وهما ما اختلف فيه الفقهاء فبعضهم قال ينقض الوضوء والبعض الآخر ذهب إلى أنه لا ينقض الوضوء".

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