شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: وصول أول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن الوزارة استطاعت استرجاع ثقة العاملين فى السكة الحديد وثقة المواطن فى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وهناك تضافر من كل العاملين في وزارة النقل لتصبح الوزارة وهيئة السكك الحديدية في طليعة الوزارات والهيئات التى تخدم المواطن المصرى.

وأعلن الوزير أن غد الثلاثاء سيتم افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط ضمن افتتاح عدد من المشروعات مشيرا إلى أنه ن يوم الخميس المقبل سيشهد صول أول 10 جرارات من صفقة توريد وتصنيع 110 جرارات سكة حديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالي ويوم السبت سيتم تدشين خط ملاحي لشركة الجسر العربي للملاحة مابين شرم الشيخ والغردقة ويوم الاحد القادم خروج ماكينة الحفر من محطة ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وهنأ وزير النقل خلال كلمته بمؤتمر تكنولوجيا النقل القيادة السياسية والشعب المصرية العظيم لنجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت منذ عدة ايام في العاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتا من إجمالى 165 دولة لها حق التصويت حيث أكد ان هذا الفوز يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن و منظومة النقل البحرى المصرى بقطاعيه الحكومى والخاص (قطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا إلى أن هذا الفوز الكبير الذى حققته مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم فى مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التى تقوم بها فى كل المجالات.

واستعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد حيث أكد انه عقب توليه حقيبة النقل إتخذ عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الاصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعاده تدريبه حيث تم اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالسكك الحديدية ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات والحرص على اعلام الركاب بأي تاخيرات بسبب تهدئة القطارات بسبب اعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية ثم تم اجراء خطة متوسطة تشمل استكمال كافة المشروعات الجارية الخاصة بالاشارات والمزلقانات والمحطات والتي ستساهم في تحسين الخدمة المقدمة مضيفا ان السكة الحديد حاليا تنقل مليون راكب يوميا والخطة المتوسطة نهدف منها ان ننقل ٢ مليون راكب وفي الخطة الطويلة الأجل نهدف لنقل ٤ مليون راكب يوميا.

ولفت الوزير أنه بالنسبة لانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع ومن أهمها خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها ( ازدواج خط المنصورة / دمياط بطول 64 كم و ازدواج خط قليوب / منوف / طنطا بطول 94 كم بتكلفة تقديرية 5.5 مليار جنيه ، وازدواج خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق بطول 65 كم وجاري التنسيق مع الجانب الإسباني لتمويل المشروع ، ازدواج خط إمبابة / الإتحاد / القباري و الإتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم .

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وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها فهناك مخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى / 6 أكتوبر ) بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر ، وانشاء خط سكة حديد (الروبيكي / العاشر / بلبيس ) بطول 69 كم ( ركاب / بضائع ) ، و انشاء خط سكة حديد دمياط / المنصورة الجديدة مروراً بدمياط الجديدة / جمصة بطول 50 كم وخط سكة حديد الغردقة / سفاجا / قنا و إلي الاقصر / ابو طرطور بطول 750 كم هذا بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية ومن أمثلة هذه المشروعات ( تحويل خط سكة حديد ( أبو قير – محطة مصر ) إلى خط مترو كمرحلة أولى ومده إلى مدينة برج العرب كمرحلة ثانية ، تطوير ترام الرمل ومد المسار إلى المنشية.

وأكد الوزير أهمية دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية نظرا للأهمية الكبيرة لها في زيادة عوائد السكك الحديدية وتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل تكلفة النقل.

كما اشار الوزير الى تنفيذ مشروعات القطار المكهرب ومشروعي المونوريل واستكمال مراحل وخطوط مترو الانفاق في ضوء اهتمام وزارة النقل بتعظيم النقل الجماعي.