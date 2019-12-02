شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بشنغهاى يُشارك فى الاحتفال بتشغيل خط مصر للطيران إلى مدينة "هانجو" والان مع تفاصيل الخبر
وصرح قنصل مصر العام فى شنغهاى، اليوم الاثنين، بان القنصلية عملت خلال الفترة الماضية على تشغيل هذا الخط فى إطار خطة شركة مصر للطيران للانتشار فى المدن الصينية المختلفة .
واوضح، أن برنامج خط الطيران الجديد، سوف يتضمن رحلتين أسبوعيًا، وأن شركة مصر للطيران خصّصت للرحلة طائرات من أحدث طرازات أسطولها.
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