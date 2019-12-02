شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بشنغهاى يُشارك فى الاحتفال بتشغيل خط مصر للطيران إلى مدينة "هانجو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك قنصل عام جمهورية مصر العربية فى شنغهاى أحمد عبدالعزيز مصطفى، فى مراسم تشغيل خط طيران "القاهرة – هانجو" واستقبال أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى المدينة، وبذلك مشاركة مُمثلين عن السلطات الصينية المعنية .

وصرح قنصل مصر العام فى شنغهاى، اليوم الاثنين، بان القنصلية عملت خلال الفترة الماضية على تشغيل هذا الخط فى إطار خطة شركة مصر للطيران للانتشار فى المدن الصينية المختلفة .

Advertisements

واوضح، أن برنامج خط الطيران الجديد، سوف يتضمن رحلتين أسبوعيًا، وأن شركة مصر للطيران خصّصت للرحلة طائرات من أحدث طرازات أسطولها.