شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: محطة الزراعة الآلية فى إطسا تخدم 50 جمعية و97 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، إن محطة الزراعة الآلية فى إطسا بمحافظة الفيوم تعد من أفضل محطات الفيوم، حيث يوجد بها ورشة متوسطة لإصلاح الجرارات التابعه للمنطقة، كذلك تخدم نحو 50 جمعيهة زراعية مساحتها 97 ألف فدان وتمت زراعة نحو250 فدان قمح بسطارات المحطة، حتى الآن وبسعر 80 جنيه للفدان، لافتا إلى أن هذه المساحة تم تنفيذها بفضل مشر وع تحسين الميكنة المستدامة للمنيا والفيوم.

من جهته قال الدكتور عصام واصف، المشرف على مشروع تحسين نظم الميكنة الزراعية المستدامة بالمنيا والفيوم، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو خدمة المزارع الصغير عن طريق توفير المعدات الزراعية المناسبة لاحتياجاته وبأسعار معقوله لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع فى المحطات البحثية فى المنيا والفيوم، و بعض محطات قطاع الزراعة الآلية و5 جمعيات زراعية بالفيوم وكذلك في بعض محطات المنيا و6 جمعيات زراعيه فى المنيا.

جاء ذلك خلال زيارة للدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات الزراعية ، ومنها مزرعة قطاع الإنتاج بكوم اوشيم ، ومحطة اطسا للزراعة الآلية بمنطقة غرب الفيوم للوقوف على سير العمل، وتفقدا مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة بالمنيا والفيوم، بالمحطة.

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ورافق وزير الزراعة خلال الجولة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ايمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.د ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.