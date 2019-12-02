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إقبال كبير على جناح وزارة التضامن فى معرض ارتجيانو بميلانو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جناح  وزارة التضامن الاجتماعى بمعرض ارتجيانو بميلانو، الذى يضم 50 عارض على مساحة 500 متر إقبال كبير من الزوار، خاصة منتجات السجاد والخيامية والبردى والمشغولات النحاسية والحرير والمنتجات اليدوية المختلفة.

 

وتشارك مصر هذا العام كضيف شرف المعرض وسط اهتمام كبير من إدارة معرض ارتجيانو الذى يستمر حتى الثامن من الشهر الجارى.

 

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كان السفيرهشام بدر سفير مصر فى إيطاليا  قد أشاد بمستوى العارضين والمشاركين بمعرض ارتيجيانو دى افييرا المقام بميلانو فى الفترة  من 30  نوفمبر وحتي 8 ديسمبر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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