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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على جناح وزارة التضامن فى معرض ارتجيانو بميلانو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعى بمعرض ارتجيانو بميلانو، الذى يضم 50 عارض على مساحة 500 متر إقبال كبير من الزوار، خاصة منتجات السجاد والخيامية والبردى والمشغولات النحاسية والحرير والمنتجات اليدوية المختلفة.
وتشارك مصر هذا العام كضيف شرف المعرض وسط اهتمام كبير من إدارة معرض ارتجيانو الذى يستمر حتى الثامن من الشهر الجارى.
كان السفيرهشام بدر سفير مصر فى إيطاليا قد أشاد بمستوى العارضين والمشاركين بمعرض ارتيجيانو دى افييرا المقام بميلانو فى الفترة من 30 نوفمبر وحتي 8 ديسمبر.
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