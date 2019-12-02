شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان على الهلباوى يحيى حفلا فنيا بجامعة القاهرة ضمن فعاليات الموسم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان على الهلباوى، حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ضمن فعاليات الموسم الثقاف والفنى للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور الخشت، إنه عندما يمتزج الغناء بالإنشاد، نكون أمام حالة جديدة من البهجة الفنية بعيدًا عن هبوط الذوق الفنى، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقدمه الفن في تحرير الوجدان.

وقدم الهلباوى، مجموعة متنوعة من اغانيه المعروفة والتى تفاعل مع الطلاب، ومنها "رسال لحبيبتى"، و "ابعتلي جواب"، و "قل للمليحة"، وغيرها.

Advertisements

ووجه الهلباوى الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لاستضافته ضمن فعاليات الموسم الثقافى والفنى للجامعة، قائلًا أنه شرف لاي فنان الوقوف على مسرح الجامعة، كما وجه التحية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والحضور.