هي الحكومة لسه بتدور؟.. برلماني يسأل عن أسباب تأخر التعديل الوزاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

توجه النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، بسؤال برلماني لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول أسباب تأخر إجراء التعديل الوزاري.

وأشار أبوطالب، في سؤاله، إلى أنه توجد حالة من عدم الرضا تنتاب الشارع المصري من أداء عدد من وزراء الحكومة لاسيما وزراء المجموعة الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم والزراعة، بعد الفشل الذريع الذي صاحب أدائهم خلال الفترة الماضية، ولم يحققوا أي تقدم ملموس.

Advertisements

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك حالة من الترقب للتعديل الوزاري المحتمل سواء على الصعيد الحكومي أو على الصعيد البرلماني، فلا صوت يعلو فوق صوت التعديل الوزاري، ومع ذلك لم نرى أي مؤشرات أو أجواء تفيد بوجود تعديل وزاري محتمل، وهو ما يثير علامات استفهام واسعة؟".

وتساءل أبوطالب: ما هي أسباب تأخر التعديل الوزاري حتى الآن؟، وهل ما زالت الحكومة تبحث عن مرشحين لتولي حقائب وزارية؟".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إجراء التعديل الوزاري في أقرب وقت وأن يشمل وزراء المجموعة الخدمية، لاسيما أن ملفات التعليم والصحة والصناعة تمس حياة المواطن اليومية.