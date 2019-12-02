"القابضة للمياه" تشارك بمعرض Cairo ICT بتكنولوجيا العدادات مسبقة الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏ Cairo ICT، في ضوء تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة للمواطنين، ومواكبة التكنولوجيات المتطورة في خدمات التشغيل والصيانة والدعم الفني.

وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن أبرز الأنشطة التي شاركت بها الشركة، نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) والذي يعتمد على تجميع البيانات بإستخدام نظم الإتصالات من المواقع و محطات إنتاج مياه الشرب لأغراض المراقبة والتحكم في عمليات التشغيل، ويهدف إلي إدارة مجموعة محطات إنتاج مياه الشرب من خلال مركز تحكم واحد عن طريق تجميع جميع البيانات اللازمة ( ظروف تشغيل - قياسات ) وترسل إلي مركز التحكم والمراقبة.

واستعرضت الشركة الانجازات التي حققتها في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS بتوقيع كافة البيانات الخاصة بخرائط المحطات وشبكات المياه والصرف بجودة عالية ومستوى عالي من التفاصيل لمساعدة متخذى القرار، وتحديد أماكن الشكاوى التي ترد عبر الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول 125، بالإضافة إلى نماذج التشغيل والصيانة والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بالبحث واسترجاع المعلومات وتحديثها وترجمة كم هائل من البيانات وتجميعها وتشخيص أسباب المشكلات المتكررة فى بعض المناطق ما يساعد على سرعة إنهاء عمليات الإصلاح بها.

وشاركت الشركة، بتكنولوجيا العدادات مسبقة الدفع، وتطبيق الهاتف المحمول 125 للتفاعل مع المواطنين واستقبال شكواهم وارسال اشعارات بتوقيتات انقطاع المياه والسداد الالكترونى للفواتير، بالإضافة إلى اجهزة الكشف عن التسرب، وعربات الاصلاح بدون حفر.