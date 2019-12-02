للمرة الأولى.. معرض الكتاب في قرية صعيدية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

افتتح صباح اليوم الاثنين معرض الكتاب الأول بمركز شباب قرية التمساحية مركز القوصية بأسيوط والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ومحمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وأقيم المعرض بالقاعة الرئيسية داخل مركز شباب التمساحية.

ويضم ما يزيد عن 9000 آلاف كتاب تنوعت العناوين المشاركة به ما بين الأدب والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة تلبية لاحتياجات القرية من الكتب، من إصدارات هيئة الكتاب، وكتب مكتبة الأسرة، والكتب الأجنبية.

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ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، كما يتضمن برنامج المعرض ندوات ثقافية ولقاءات فكرية وأمسيات للفنون الشعبية ينظمها إقليم وسط الصعيد.

وقد توافد على المعرض عقب الإفتتاح طلاب مدرسة التمساحية الإعدادية المشتركة ومدرسة التمساحية الابتدائية المشتركة ومدرسة فاروق الخطيب الابتدائية المشتركة ومعهد فاروق الخطيب الأزهري.

كما طالب أهالي القرية بتكرار مثل هذا المعرض وندواته التثقيفية وفقراته الفنية.

حضر الافتتاح اللواء حسن خلاف رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بالتمساحية، ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة للكتاب ودكتور محمد محمود وكيل وزارة الشباب بأسيوط، وعدد من نواب مجلس النواب عن مركز القوصية والوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى وأهالي وعائلات التمساحية.​