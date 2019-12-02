"زنانة وطلباتها كتير".. شاب يذبح زوجته في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ذبح صاحب محل تموين زوجته داخل شقتهما بالهرم بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مستشفى الهرم، بوصول "مارينا"32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع اللبيني هرم، متوفية بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.

بالانتقال وبمناقسة الزوج "أمير" 34 سنة، صاحب محل تموين اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه حدثت بينهما خلافات زوجية عدة "زنانة وطلباتها كتير"، فاستل سكينًا وطعنها في رقبتها.

تحفظ رجال الشرطة على مسرح الجريمة والسكين المستخدم في الحادث، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.