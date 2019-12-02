محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ذبح صاحب محل تموين زوجته داخل شقتهما بالهرم بسبب خلافات زوجية بينهما.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مستشفى الهرم، بوصول "مارينا"32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع اللبيني هرم، متوفية بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.
بالانتقال وبمناقسة الزوج "أمير" 34 سنة، صاحب محل تموين اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه حدثت بينهما خلافات زوجية عدة "زنانة وطلباتها كتير"، فاستل سكينًا وطعنها في رقبتها.
تحفظ رجال الشرطة على مسرح الجريمة والسكين المستخدم في الحادث، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "زنانة وطلباتها كتير".. شاب يذبح زوجته في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.