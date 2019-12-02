"الداخلية" تواصل تنظيم الزيارات لطلبة المدارس للتعريف بدورهم في حفظ الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي في شتى المجالات، وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعي المروري والأمني، أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها، من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو استضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية.

وجاء أبرز تلك المبادرات خلال الأسبوع الماضي، قيام مديريات أمن (أسيوط– القليوبية- سوهاج- الأقصر- الغربية) بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم في حفظ الأمن.

فيما قامت مديريتي أمن (الغربية – بنى سويف) باستقبال عددٍ من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم بالإضافة إلى مشرفي "الجمعيات الخيرية" لزيارة عدد من المواقع الشرطية بالمديريتين في أجواءٍ سادتها السعادة.