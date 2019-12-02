الداخلية تواصل مبادراتها لتقديم كافة أوجه الرعاية وتحقيق التواصل مع المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل وزارة الداخلية مبادراتها لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التواصل مع المواطنين، من خلال الدفع بقوافل لتوزيع السلع الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين ببعض القرى الأكثر احتياجاً بالمجان بمختلف المحافظات.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين،

كما تم الدفع بقوافل لتوزيع السلع الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين ببعض القرى الأكثر احتياجاً بالمجان بمختلف المحافظات.

وكذا قوافل خدمية وطبية لتقديم الخدمات الشرطية وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بتلك القرى، وغيرها من المواقف الإنسانية التي توضح إيمان وزارة الداخلية بالمسئولية المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وجاء أبرز تلك المبادرات خلال الأسبوع الماضي على النحو التالي: إيفاد عدة قوافل خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بعدد من المناطق من بينها منطقة (عزبة التحرير بدائرة قسم شرطة بنى سويف – قرية جزيرة أبوصالح بدائرة مركز شرطة ناصر) بمحافظة بنى سويف.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، واستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومي" لعدد من المواطنين.

Advertisements

وإيماناً بأهمية تعزيز روح التكافل والانتماء لدى النشء لما له من دور إيجابى تجاه المجتمع.. فقد تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة المذكورة بهدف غرس مبادئ المسئولية المجتمعية لديهم.

كما تم إيفاد قافلة طبية ضمت كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بمنطقة (مساكن المحمودية بدائرة قسم شرطة القطامية) بمحافظة القاهرة، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ومن جانبها قامت مديرية أمن الأقصر بتوجيه قافلة إلى المدارس الابتدائية وتوزيع بطاطين وبعض الهدايا العينية "أدوات مدرسية" على الطلاب.

ومن ناحيةٍ أخرى قامت مديريات أمن (سوهاج – المنيا – الإسماعيلية) بزيارة عدد من دور رعاية المسنين، للوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الأمنية التي يمكن تلبيتها من قِبل وزارة الداخلية وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم.

كما قامت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم بزيارة إحدى دور رعاية المسنين، وتم تركيب عدد (5) طفايات حريق حديثة، وكذا تدريب جميع العاملين بالدار على الاستخدام الآمن للطفايات حال الضرورة لمكافحة أخطار الحريق، الأمر الذي كان له مردوداً إيجابياً من المقيمين بالدار من كبار السن والقائمين على إدارة الدار.

وفى لفتة إنسانية .. قام ضابط بقسم شرطة ملوي (بمديرية أمن المنيا) بالمساهمة في إخلاء سبيل إحدى الغارمات وسداد المبلغ المالي المطلوب منها، والذي حالت ظروفها الصحية والاجتماعية دون سدادها لكونها مريضة بالقلب (محكوم عليها فى قضية "تبديد")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لإيقاف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيلها، وقد لاقت تلك اللفتة استحسان أهالي أقارب المحكوم عليها، وتوجهوا بالشكر للضابط ووزارة الداخلية.