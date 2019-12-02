رفض دعوى إلغاء رسوب طلاب الصف الأول الثانوي في امتحانات الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض الدعوى المقامة من حميدو البرنس المحاميان، لإلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي الراسبين في امتحانات الدور الثاني نتيجة لإخطاء التابلت.

كانت المحكمة ألزمت الوزارة، بتقديم قواعد وضوابط منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين في كل مادة من مواد الرسوب، مع تقديم بيان بدرجات الطلاب في مواد الرسوب فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها من الإدارات التعليمية التابعين لها بسبب تعنت معظم الإدارات مع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيلا عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر طعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني، واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.