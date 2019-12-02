تجديد حبس المتهمة بقتل ربة منزل في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل صديقتها بمنطقة الأسمرات بالمقطم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "كريمة. ا" ربة منزل لاتهامها بذبح المجني عليها "أسماء. ع" داخل شقتها بحي الأسمرات، وسرقة 19 ألف جنيه من أموالها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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وأظهرت معاينة النيابة لموقع الحادث، أن الجثة لربة منزل في العشرين من عمرها مسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة ترتدي ملابسها كاملة، وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة من الأمام، وعُثر بجوارها على دلو به كمية من المياه وبداخله سلاح أبيض سكين وقطعة قماش تم التحفظ عليهم.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها اقترضت 5 آلاف جنيه من المجني عليها، وذهبت لمنزلها لإعادته، فشاهدت أموالًا كثيرة مع صديقتها، فقررت قتلها؛ طلبت منها "كوب ماء" واستلت سكينًا من المطبخ وطعنتها في الرقبة فسقطت غارقة في دمائها وحصلت على المبلغ المالي ومشغولات ذهبية وفرّت هاربة حتى تم ضبطها.

وأضافت المتهمة أنها في محاولة لإخفاء الخدوش جراء مقاومة المجني عليها، انتهت من جريمتها وتوجهت لأحد الكوافيرات لعمل "مسك على وجهها" خضية افتضاح أمرها، وخبأت المسروقات في منزل والدتها.