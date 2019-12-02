"الخادمة استولت على سيارة".. محامي وريث هيثم زكي يكشف تفاصيل جديدة عن الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال بلال عبدالغني، محامي رامى عزالدين، الوريث الشرعي للفنان هيثم أحمد زكي، (أخوه من أمه)، إن موكله تسلم شقة بالمهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، وأخرى بشارع الهرم خاصة بالراحل هيثم أحمد زكي.

وأصدرت نيابة شئون الأسرة بالدقي، قرارًا بتمكين رامي عزالدين، الوريث الوحيد والشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من الشقة التي توفى بداخلها في الشيخ زايد، وأخرى بالمهندسين، ومبلغ مالي 300 ألف في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين، وسيارتين.

وأشار "عبدالغني" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أنه أثناء تسليم الإرث الشرعي اكتشف اختفاء سيارتين، الأولى "مرسيدس" والثانية "بيجو"، موضحًا أن الأولى اختفت منذ ثلاث سنوات، والثانية بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

وأكد محامي رامى عزالدين أنه علم من أحد الأشخاص أن خادمة الفنان استولت على السيارة الـ"بيجو" عقب الوفاة، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة لإعادتها.

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وعن تداول بعض الأقاويل بشأن تواجد السيارة المرسيدس بقسم الدقي في حجز العربيات المسروقة منذ 3 سنين، أكد المحامي أنه سيتجه لقسم الشرطة للاستعلام عنها وتقديم محضر باختفاء السيارتين.

وأصدرت الدائرة ٢٣ بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشؤون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بناءً على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عزالدين عبدالله.

وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وانحصار إرثه الشرعي في الأخ غير الشقيق رامي عزالدين عبدالله محمد.

وأوضحت المحكمة أن "رامي عزالدين" يستحق سُدس تركة المتوفى فرضًا والباقي تعصيًبا لعدم وجود وارث (ضبط دون شريك) ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.