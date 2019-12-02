أخبار مصر | حلقة خاصة من 'مصر النهاردة' حول أهمية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلقة خاصة من 'مصر النهاردة' حول أهمية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى حلقة خاصة عن أهمية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد ومواجهة الفساد الإداري.

ويوضح ضيوف الحلقة، أهداف وفوائد التحول الرقمي في تحسين الخدمات المقدمه للمواطن، وتوفير ملايين الجنيهات من إلغاء التعاملات الورقية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات.

Advertisements

وتستضيف الحلقة الدكتور محمد خليف محمد عوض عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهندس وليد حجاج

خبير أمن المعلومات، وعلي الإدريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

يذكر أن البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.