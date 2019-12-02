أخبار مصر | وجبة غداء بـ40 ألف جنيه بشركة بترول خليج السويس (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وجبة غداء بـ40 ألف جنيه بشركة بترول خليج السويس (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "هيكل"، في طلبه، أنه ورد اليه العديد من الفواتير الخاصة بتوريد مواد غذائية لأحد المواقع التابعة للشركة ليوم واحد بتكلفه تجاوزت 40 ألف جنيه، مما يعد إهدارا صريحا للمال العام، مشيرًا إلى أن تلك الفواتير تتنافى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ترشيد الانفاق داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية.
وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أنه ورد العديد والعديد من المستندات الخاصة بشركة بترول خليج السويس "جابكو" والتي تكشف حجم الفساد الواقع داخل الشركة، مؤكدًا أنه سيتم تقديم تلك الملفات تباعًا داخل مجلس النواب لمحاسبة المسئولين عن تلك الوقائع الموثقة بالمستندات.