أخبار مصر | وزيرة التضامن: 55 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: 55 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة بالكشف على 5589 سائقا منذ بداية العام الدراسى الحالي وحتى الآن، في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وبورسعيد وبنى سويف والبحيرة والدقهلية وقنا والأقصر والقليوبية والسويس والشرقية والاسماعيلية ومطروح.

وتبين تعاطي 55 حالة من السائقين للمواد المخدرة منهم 16 حالة ترامادول و35 حالة حشيش و4 مورفين بنسبة تعاطي 1%، كما تم الكشف أيضا خلال هذه الفترة في نفس المحافظات على 3235 من العاملين والسائقين في الإدارات التعليمية المختلفة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت "والي" أن اللجنة تواصل العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال العام الدراسي الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أنه يتم حاليا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع إستمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأوضح عمرو عثمان، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، حيث تلقى شكوى بوجود اشتباه فى تعاطى بعض العاملين بإحدى المدراس الابتدائية بمنطقة المرج وتم الكشف على 19 شخصا يعملون بالمدرسة وتبين تعاطى حالة للترامادول وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة في العديد من المحافظات.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضي وانخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم من 24% عام 2015 الى 12% عام، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9 % العام الماضي، ثم انخفضت حاليا إلى 1%، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقي الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.