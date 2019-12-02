أخبار مصر | وزير النقل يعلن انتهاء أعمال الحفر بمحطة مترو ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن انتهاء أعمال الحفر بمحطة مترو ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، انتهاء أعمال الحفر في محطة ماسبيرو، بالخط الثالث لمترو الأنفاق، مؤكدا خروج ماكينة الحفر، يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحفر بمحطات الخط.

وقال "الوزير" خلال المعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل، المقام بمركز المعارض الدولية بالقاهرة، إن مترو الأنفاق ينقل حاليًا 2 ونص مليون راكب يوميًا، وزيادة عدد الركاب إلى 3 ملايين، بافتتاح باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى عدلي منصور.

ونوه بأن الوزارة تستهدف زيادة عدد الركاب إلى 4 ملايين راكب عقب استكمال منظومة النقل السريع، من مترو وقطار مكهرب.