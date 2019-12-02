أخبار مصر | وزير الأثار يشهد إطلاق مشروع حفظ وصيانة أرشيف البعثات الأثرية الألمانية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار يشهد إطلاق مشروع حفظ وصيانة أرشيف البعثات الأثرية الألمانية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير الأثار والدكتور سيريل نون سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، ورشة عمل للإعلان عن إطلاق المشروع المصري الألماني المشترك لحفظ وصيانة وتوثيق أرشيف أعمال البعثات الاثرية الألمانية في مصر، والذي آل إلى مركز تسجيل الاثار المصرية بعد الحرب العالمية الثانية.

وشهد الورشة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور ستيفان زيدالماير مدير المعهد الألماني فى القاهرة، والدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الأثار المصرية ومدير المعهد الهولندي بالقاهرة.

وأوضح الدكتور هشام الليثي أن المشروع يهدف إلى حفظ وصيانة وتوثيق وإحياء أرشيف أعمال البعثات الأثرية الألمانية في مصر عن طريق تغير واستحداث الصناديق والملفات التي تحوي هذا الأرشيف ومضاهاتها مع التسلسل الرقمي الموجودة عليها قديمًا، بالإضافة إلى توفير ما يحتاجه الأرشيف من الصناديق اللازمة لحفظ السلبيات الزجاجية والأوراق المعالجة كميائية الذي تساعد علي حفظ اللوحات والطبعات لفترة طويله دون ضرر من إتلافها، وكذلك عمل تصوير ضوئي وقاعدة بيانات لما يتضمنه هذا الأرشيف حتي يصبح علي مستوى عالمي من التقنية الحديثة بما يضاهي الأرشيفات العالمية.

ويذكر أن أصل الأرشيف يرجع إلى عام 1882 وحتي 1920، وكان محفوظ بمنزل عالم الأثار الألماني بورخات في الزمالك وظل موجودا به حتي أخذه يونكر الذي قطن في نفس المنزل حتي تم نقله إلى مركز تسجيل الأثار المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية، وعلى هامش ورشة العمل تم عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية والسلبيات الزجاجية المحفوظة فى مركز تسجيل الاثار المصرية.