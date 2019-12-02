أخبار مصر | "الوزير": مشاركة كبيرة للشركات العالمية والمحلية لقطاع النقل بمؤتمر Trans MEA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير": مشاركة كبيرة للشركات العالمية والمحلية لقطاع النقل بمؤتمر Trans MEA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل االوزير المعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل (2019 Trans MEA)والذي انطلق فعالياته أمس في دورته الثانية ضمن انطلاق فعاليات الدورة ٢٣ لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2019 CAIRO ICT ) ورافق الوزير خلال الجولة وفود الشركات العالمية والعربية المحلية العارضة بالمعرض

وزار الوزير أقسام المعرض المختلفة مثل أقسام "السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانيء " وأقسام الشركات العالمية والمحلية المشاركة مثل (الستوم – افيك – بومبارديه – ميتسوبيشي اليكتريك – هيونداي – جينرال اليكتريك – تاليس – تالجو – ترانسماش – بروجرس ريل – سيمنس - وغيرها من الشركات العالمية والمحلية ) والتقى ممثلي هذه الجهات المشاركة في المعرض، وأكد لهم أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل على مدار الساعة لاستمرار التطور والتحديث في جميع قطاعات النقل، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للجمهور.

وعلى هامش جولته بالمعرض أكد وزير النقل في تصريحات صحفية أن المؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل Trans MEA 2019 يشهد مشاركة الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل مما يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين في Trans MEA حيث سيوفر المؤتمر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة حول العالم والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها. وخاصة مع تزامن المعرض مع توسع مصر في بناء المدن الذكية وسعي الدولة إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكي حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية.

وأضاف أن النقل الذكي الفكرة المرتكز عليها المعرض بتشمل كل ما يتعلق بصناعة النقل بشكل عام سواء في الطرق البرية أو البحرية أو خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل النهري والمنافذ البرية الحدودية كمان المعرض والمؤتمر بيتطرق لعدة ملفات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر وخاصة مع إسهام منظومات النقل الحديثة والذكية في تحسين أداء شبكات الطرق ومكافحة الحوادث وخفض زمن الرحلات وبالتالي ترشيد تكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري ومكافحة التلوث.