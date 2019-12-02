أخبار مصر | التعليم تقدم بلاغا للنائب العام لاستغلال اسم مدير الشئون القانونية فى نشر أخبار خاطئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تقدم بلاغا للنائب العام لاستغلال اسم مدير الشئون القانونية فى نشر أخبار خاطئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذر هشام جعفر مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استخدام بعض الاشخاص صفحات وهمية باسمه على السوشيال ميديا ونشر معلومات خاطئة عن طريقها.
وقال فى تحذير له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "نظرا لنجاح الاداره العامة للشئون القانونية وتحسبًا لأي ملابسات.. حيث تم عمل صفحات باسمي وتم نشر بعض التصريحات الخاطئة عن لساني".
وقال فى تحذير له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "نظرا لنجاح الاداره العامة للشئون القانونية وتحسبًا لأي ملابسات.. حيث تم عمل صفحات باسمي وتم نشر بعض التصريحات الخاطئة عن لساني".
وأضاف خلال منشوره: "لذا وجب التنبيه عدم قبول اَي صداقات باسم هشام جعفر وليس لي صفحات اخري غير هذه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إبلاغ النائب العام".