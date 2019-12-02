أخبار مصر | التعليم تقدم بلاغا للنائب العام لاستغلال اسم مدير الشئون القانونية فى نشر أخبار خاطئة

وقال فى تحذير له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "نظرا لنجاح الاداره العامة للشئون القانونية وتحسبًا لأي ملابسات.. حيث تم عمل صفحات باسمي وتم نشر بعض التصريحات الخاطئة عن لساني".

وأضاف خلال منشوره: "لذا وجب التنبيه عدم قبول اَي صداقات باسم هشام جعفر وليس لي صفحات اخري غير هذه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إبلاغ النائب العام".