أخبار مصر | برلماني: زيارة الرئيس المجري لمعالمنا الأثرية دعاية مجانية لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: زيارة الرئيس المجري لمعالمنا الأثرية دعاية مجانية لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن زيارة الرئيس المجري إلى معالم الأقصر الآثرية يجب توظيفها جيدًا؛ لتحقيق الاستفادة القصوى، والاستغلال الأمثل لها للتأكيد على عدة رسائل هامة من خلال الزيارة، حيث أن اختيارهما للمقصد السياحي المصري؛ تعد رسالة قوية للعالم ودعاية مجانية لتعافي السياحة المصرية وتأكيد على حجم الأمن والاستقرار التي تتمتع به مصر.

وأشاد "إدريس"، بجهود الأجهزة الأمنية ورجال السياحة في الأقصر للخروج بهذه الزيارة في أفضل صورة لها، من خلال الاستعداد لها جيدًا تزامنًا مع بدء الموسيم السياحي الشتوي، مؤكدًأ على أن هناك دورًا مهما للمكاتب السياحية الخارجية لاستغلال الحدث، من خلال بيان صحفي موحد بالتنسيق مع الوزارة وتعميمه، ووضعه على المواقع الخاصة بكل من اتحادات الشركات، ومنظمي البرامج السياحية في دول المقر، وكذلك صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي، مع مخاطبة الوسائل الإعلامية الواسعة الانتشار التي تهتم بمثل هذه الأخبار.

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمخاطبة الوسائل الإعلامية بالخارج، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، خاصة المتواجدة بالدول المصدرة للسياحة إلي مصر وكذلك للأسواق الواعدة، وخلق حالة من التواصل عن تداول اسم مصر، لأكبر فترة ممكنة استغلال للزيارة وتأكيد على الصورة الذهنية الإيجابية للمقصد السياحي المصري في الوقت الحالي.

