مصر | القاضي بـ"تنظيم كتائب حلوان": لا مانع لإعادة مرافعة الدفاع.. والتأجيل لـ8 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاضي بـ"تنظيم كتائب حلوان": لا مانع لإعادة مرافعة الدفاع.. والتأجيل لـ8 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان " لجلسة 8 ديسمبر.

وطلبت المحكمة من الدفاع تقديم كشف بالمحاميين الذين ترافعوا في جلسات المحاكمة السابقة قبل إحالتها للدائرة، ومن جانبه أكد المحامي علاء علم الدين أنهم سيتقدمون بالكشف الجلسة القادمة، ووجه القاضي الدفاع لضرورة التجهيز للمرافعة لمن لم يترافع، وأكد أن المحكمة لا تُمانع في أن يُبدي محامي ترافع سابقًا بمرافعة أخرى.

أصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

Advertisements

وكانت قد قامت المحكمة بالجلسة السابقة بإحالة العديد من المتهمين الي المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة القضاء بعد أن صدر منهم هرج ومرج وتصفيق اثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة وحاكمتهم علي هذه التهمة وسوف تصدر حكمها الذي غالبا يكون بين سنة وثلاث سنوات في جلسة الغد.

وترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.