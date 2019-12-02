مصر | إحالة موظفين بحي مصر القديمة في تلقى رشوة "لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة موظفين بحي مصر القديمة في تلقى رشوة "لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، موظفين بحي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بتلقي رشوة مالية من أصحاب الورش.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين عرضوا على أصحاب الورش دفع 20 ألف جنيه مقابل هدم الورش الخاصة بهم قبل الآخرين، وسرعة حصولهم على التعويضات المالية، من الدولة بدلا من الورش، دون صدور قرار الإزالة.

وبعد ذلك توجه أصحاب الورش إلى هيئة الرقابة الإدارية وحرروا بلاغا يتهم فيه موظفي الحي بمصر القديمة بطلب رشوة مالية منهم، واتفقا مع الأجهزة الأمنية على مجاراتهم والموافقة على إعطائهم المبالغ المالية، وتم تسجيل مكالمات صوتية للمتهمين، وتحديد مكان تلقي الرشوة، وتم تسجيلها، وتمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط المتهمين متلبسين بالرشوة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.