مصر | "ذبحت صديقتها لسرقتها".. تجديد حبس ربة منزل بالمقطم 15 يوما

وكما كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة في وقت سابق، لجثة سيدة عثر عليها مذبوحة داخل شقتها في منطقة الأسمرات بالمقطم، أن الجثة لسيدة ثلاثينية العمر وبها جرح غائر في منطقة الرقبة الذي أدى إلى نزيف شديد، مما أدى إلى وفاتها في الحال وترتدي ملابسها كاملة.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة، لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بالمكان المحيط بالواقعة وإرسال تقرير وافٍ بها.

وكلفت النيابة الطب الشرعي في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها وإرسال تقرير واف بها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على مبالغ مالية، كانت المتهمة أقرضتها للمجني عليها.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت الينابة التي تولت التحقيقات.

