مصر | بـ"أسلوب النشل".. حبس سيدة وابنتها لسرقتها المواطنين بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب النشل".. حبس سيدة وابنتها لسرقتها المواطنين بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس مسنة وابنتها لسرقتهما المواطنين بأسلوب النشل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البدلية عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا يفيد من "ا. ك"، 30 سنة، محاسب بقيام سيدتان "أدلى بأوصافهما التقريبية" بمغافلته وسرقة مبلغ مالي 3000 جنيه حال تواجده بشارع الأزهر ـ دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "م. ع"، 34 سنة، بدون عمل والسابق اتهامها في عدد 7 قضايا، و"س. ق"، 57 سنة، بدون عمل والدة الأولى والسابق اتهامها في عدد 33 قضية آخرها 21105 لسنة 2017م شبرا الخيمة أول بالقليوبية "سرقة متنوعة ".

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما بمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " الاحتكاك والمغافلة "

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، واعترفا بارتكابهما 3 حوادث سرقة.



وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي 650 جنيها من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بتصرفهما بالبيع في حقيبة الملابس المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة سكنهما " لا يمكنهما الإرشاد عنه " وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.