مصر | "الإداري" يرفض دعوى إلغاء رسوب طلاب أولى ثانوي بامتحان الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإداري" يرفض دعوى إلغاء رسوب طلاب أولى ثانوي بامتحان الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت المحكمة ألزمت الوزارة بتقديم قواعد وضوابط منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين في كل مادة من مواد الرسوب، مع تقديم بيان بدرجات الطلاب في مواد الرسوب فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها من الإدارات التعليمية التابعين لها بسبب تعنت معظم الإدارات مع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.
أقام الدعوى عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحامون وكلاء عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر طعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني، واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.