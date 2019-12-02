شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة وعلاج الإدمان»: فحص 5589 سائق حافلة مدرسية في 18 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، إذ أجرت الكشف على 5 آلاف و589 سائقًا، منذ بداية العام الدراسى حتى الآن فى محافظات (القاهرة، الجيزة، دمياط، المنوفية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، بورسعيد، بنى سويف، البحيرة، الدقهلية، قنا، الأقصر، القليوبية، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، ومطروح»، وتبين تعاطى 55 حالة، بينهم 16 لـ«الترامادول» و35 لـ«الحشيش» و4 لـ«المورفين»، بنسبة 1%.

وقالت «غادة» إنه تم خلال هذه الفترة فى نفس المحافظات الكشف على 3 آلاف و235 من العاملين فى الإدارات التعليمية المختلفة، ولفتت إلى أن اللجنة تواصل العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال العام الدراسى الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيهم المواد المخدرة، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وأوضح عمرو عثمان، مساعد الوزير، مدير الصندوق، أنه يتم حاليًا التوسّع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضًا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، إذ يتم إخطار وزارة التعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه المخدرات، مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار «عثمان» إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، ويتم عمل حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة، إذ تلقى شكوى بوجود اشتباه فى تعاطى بعض العاملين بإحدى المدارس الابتدائية فى منطقة المرج، وتم الكشف على 19 شخصًا يعملون بالمدرسة، وتبين تعاطى حالة الترامادول، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها على الفور.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه الصندوق تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوصيات مجلس الوزراء فى هذا الإطار، إذ يتم التنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، فضلًا عن تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وسائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات.

يُذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأدّت إلى انخفاض نسبة التعاطى، إذ تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية، كما أمد الصندوق الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف، لإجراء التحاليل الخاصة بسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.