شكرا لقرائتكم خبر عن «تقرير البنك الأوروبي» يسلط الضوء على الإصلاحات الهيكلية بقطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «الآفاق الاقتصادية الإقليمية 2018-2019»، على استمرار النجاح الذي يحققه الاقتصاد المصري، بمختلف المجالات خاصة مجال السياحة.

وقد سلط التقرير الضوء على أهم الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصرى في العام المالى 2018-2019، ومنها استمرار تحسن الوضع الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6،5%، وأبرز التقرير، في الجزء المخصص لتقييم الأداء في جمهورية مصر العربية، الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها وزارة السياحة المصرية من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018، والتي أدت إلى زيادة القدرة التنافسية والجاذبة لمصر عالميًا.

و أشار إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر التنافسية للسفر والسياحة وفقا للتقرير الذي صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2019، كما أضاف أن مصر حصلت على جائزة الريادة الدولية في السياحة لعام 2019 من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC وذلك تقديرا للجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة.

ولفت إلى قيام المملكة المتحدة برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ، كما استطاعت السياحة المصرية تحقيق رقم قياسي في الإيرادات السياحية التي بلغت 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، وأشاد التقرير بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها وزارة السياحة والتي أدت إلى هذا التقدم الكبير في هذا القطاع.

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هذا التقرير الهام يبرز اهتمام المؤسسات الدولية بتجربة الإصلاح الهيكلي التي قادتها وزارة السياحة والتي أصبحت مثالاً يحتذي به لدول أخرى كما جاء في تقارير سابقة لمنظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للسياحة والسفر.WTTC

واستعرض التقرير برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، كمثال ناجح للحوكمة من خلال صياغة إطار للسياسات العامة الشاملة والمتماسكة والمتسقة، وذلك لتحقيق رؤية واضحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع وبما يتماشى مع الاتجاهات الدولية، وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على 5 محاور، هي الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، والترويج والتنشيط، البنية التحتية والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة.

وأوضح التقرير أن السياحة تمثل أكثر من 15% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، وأن القطاع الخاص كان له دور أساسي في ذلك، حيث إنه يمثل 98% من قطاع السياحة المصرى، كما ساهمت إيرادات السفر والسياحة بنسبة 51.5% من إجمالي الصادرات الخدمية .

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن النتائج التي أبرزها هذا التقرير تعكس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، كما تعكس أهمية الإصلاحات الهيكلية ولاسيما ما تحقق على أرض الواقع في قطاع السياحة المصرى، مؤكدة أنه بالرغم من أن الاصلاح الهيكلى يكون دائما هو الأصعب والأطول في تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التي تقف حائلا أمام إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، وهذا ما قمنا به في وزارة السياحة.

ولفتت إلى أن نتائج هذا التقرير الهام تؤكد أن قطاع السياحة يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.