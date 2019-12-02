شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يصل جوبا في زيارة رسمية لجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى جوبا، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له؛ في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام؛ تستهدف دعم جنوب السودان وجهود السلام والاستقرار.

وكان في استقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى بمطار جوبا النائب الأول لرئيس البرلمان والقائم بأعمال رئيس البرلمان تيموثي توت، وعدد من قيادات البرلمان في جنوب السودان، والسفير المصري محمد قدح، وطاقم السفارة المصرية في جوبا.

ويلتقي رئيس مجلس النواب خلال الزيارة كبار المسؤولين في جمهورية جنوب السودان؛ في مقدمتهم الرئيس سلفا كير، كما يلتقي عددًا من القيادات البرلمانية والتنفيذية تبدأ بلقاء وزير الزراعة والأمن الغذائي، يعقبها مقابلة مع رئيس البرلمان، بالإنابة لبحث العلاقات البرلمانية المشتركة. وتعد الزيارة جسرًا شعبيًا مصريًا لدعم شعب جنوب السودان، وتعبيرًا عن النسيج المتماسك والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.