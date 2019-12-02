شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتحار طالب الهندسة.. «الإفتاء» تطلق حملة «المرض النفسي أشد من العضوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت دار الإفتاء المصرية، حملة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، بالتزامن مع تكرار ظاهرة الانتحار بين الشباب والذي أجرعها المختصون إلى إصابة البعض بأمراض واضطرابات نفسية. الحملة التي أطلقتها الإفتاء تأتي تحت عنوان «حملة التوعية ضد المرض النفسي» و«المرض النفسي أشد من العضوي».

وكان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد أن الانتحار حرامٌ شرعًا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾، وقال النبي «ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ».