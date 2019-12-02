شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة مُفاجئة.. محافظ بني سويف يغني مع طالبات الصف الأول الإعدادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، طالبات الصف الأول الإعدادي بمدرسة «الحديثة» بنات، بوجوده أثناء طابور الصباح. وخلال الطابور الصباحي، قال «غنيم»: «أردت أن أقف بينكم اليوم في طابور الصباح، للتاكيد على أهمية التعليم في مصرنا وفى محافظتنا»، مؤكدًا أن العمل الميدانى والالتقاء بالجمهور وحل مشاكل المواطنين، أهم شىء طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسي من المحافظين.

وبعد صعود الطالبات إلى الفصل الدراسي، جلس «غنيم» معهن بأحد الفصول، أثناء حصة اللغة العربية، إذ شارك مدرس المادة، الغناء، حينما كان يشرح النحو بالغناء، ولم يُغادر المحافظ الفصل إلا عندما انتهت الحصة تمامًا.

وأدى «غنيم» ووكيل الوزارة للتعليم، والمستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس الأمناء، تحية العلم وسط الطالبات، وشاهد عرضًا للكاراتية، قبل تحية العلم. وأمر «غنيم» في نهاية زيارته بتكريم مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.