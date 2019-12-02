شكرا لقرائتكم خبر عن منها «نقص الدعم الاجتماعي»..8 حالات تدفع «المراهق» للانتحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع الحديث عن تزايد حوادث الانتحار وخاصة بين الشباب والمراهقين، يقدم الخبراء والمختصون، عدد من الأسباب التي قد تدفع المراهق للتفكير في الانتحار أو قرار القيام بها لإنهاء حياته.

قدم موقع «childmind» عدد من الاسباب التي تدقع المراهقين للتفكير في القيام بهذه الخطوة، وتتمثل في:

-خسارة هامة في حياة المراهق قد تشمل وفاة أحد أفراد العائلة أو صديق، ويمكن أيضًا اعتبار انفصال أو طلاق الوالدين، أو الانفصال عن صديق أو صديقة، بمثابة خسارة فادحة، مما قد يجعله يفكر في الأمر.

- مرور المراهق باضطراب نفسي، لا سيما اضطراب المزاج مثل الاكتئاب أو الصدمات النفسية والاضطرابات المرتبطة بالإجهاد.

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- محاولات الانتحار السابقة تزيد من خطر محاولة الانتحار الأخرى.

- التعرض للكثير من المتاعب، ووجود مشاكل والانخراط في الكثير من السلوكيات عالية الخطورة.

-إن التاريخ العائلي للانتحار هو شيء يمكن أن يكون مهمًا للغاية ومثير للقلق، كما هو الحال مع تاريخ العنف المنزلي أو إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم.

- من اهم الأسباب هو نقص الدعم الاجتماعي للمراهق، وهنا أشار الموقع أن المراهق الذي يشعر بعدم دعم الآخرين له وخاصة الأشخلص المهمين في حياته تدفعه للقيام بهذه الخطوة.

-الوصول إلى الوسائل المميتة، مثل الأسلحة النارية والحبوب.

- قد تكون المعتقدات الثقافية ترسخ أن الانتحار هو وسيلة نبيلة لحل مشكلة شخصية.