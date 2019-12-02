شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل وجهّها رئيس جامعة القاهرة لاتحاد الطلاب الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة في تشكيله الجديد. واستهل «الخشت» حديثه، بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد الجديد، لافتًا إلى أن انتخابهم تم بشكل ديمقراطى، مؤكدًا أن انتخابات الطلاب جاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها وعكست صورة مشرفة لجامعة القاهرة ولطلابها، وأنه يتوقع الكثير من اتحاد الطلاب هذا العام، وأنه يثق أن التجربة ستكون مثمرة في حياة الطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن كل المؤشرات أكدت أن الطلاب الفائزين بمجلس اتحاد الطلاب تميزوا بخبرات سابقة في الأنشطة الطلابية، وهو ما يمثل شيئًا مهمًا لكونهم تعلموا العمل داخل فريق واحد وهو ما يطلق عليه «الديمقراطية التشاركية» التي تساعد الطلاب على تعلم أصول المنافسة الشريفة، وليس الصراع الذي يصل للحرب.

وخلال الاجتماع، وجّه «الخشت» عدة رسائل لاتحاد الطلاب الجديد، جاء في مقدمها التالي:

1. الانتخابات جاءت نزيهة وشفافة، لذا يتوقع من اتحاد الطلاب المزيد من الشفافية.

2. إيجاد وخلق الأنشطة التي تناسب الطلاب ويحتاجونها مع ضرورة العمل على توسيع رقعة الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة هي بيت للعلم وغايتها الوطن بالمعني العام، وهي بيت لكل المصريين جميعًا وليست مجالًا للتحزب أو الانتماء العرقي فالعلم والوطن هما المظلة التي تحكم جامعة القاهرة.

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3. ضرورة العمل المكثف لتمثيل الجامعة تمثيلًا مشرفًا والحصول على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والدولية.

4. طالبهم ببذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى أنه تم البدء في بناء مسرح الجامعة لممارسة الأنشطة المختلفة بشكل واسع سواء في المسرح أو الغناء أو الموسيقي أو غيرها من الأنشطة.

وفي ختام الاجتماع، أكد «الخشت» أن الطالبة دارين خليل، رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، لديها وعي واستطاعت أن تمثل الجامعة بشكل جيد، وقدمت صورة ايجابية عن طلاب الجامعة، مؤكدًا على ضرورة تمثيل الاتحاد لكافة الطلاب وبصفة خاصة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب متلازمة داون والذين يتميزون بامتلاكهم القدرة والتحدي والإصرار.

واستمع رئيس الجامعة، لأفكار مجلس اتحاد طلاب الجامعة ومقترحاتهم في المرحلة القادمة، مؤكدًا موافقته على كل المقترحات التي تم عرضها، ودعم الجامعة لتلبية طلباتهم وتحقيق طموحاتهم من أجل خدمة الطلاب.

ومن جانبها، وجهت دارين خليل رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، الشكر للدكتور الخشت على استقباله واستماعه لمقترحات الاتحاد والاستجابة في تنفيذ مقترحاتهم وأفكارهم ودعمهم مؤكدة أن رئيس الجامعة يدعم كل الأنشطة التي يقوم بها الإتحاد، مضيفة أن الدكتور الخشت متواجد بصورة مستمرة بين الطلاب وهو قريب منهم ويقدم الدعم الكامل لهم.

واستعرضت رئيسة اتحاد الطلاب وأمناء اللجان، ملامح خطة الإتحاد للعام الدراسي 2020/2019، والتي اشتملت على عدد من الأنشطة الطلابية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد عقد اجتماعات ومناقشات مع أعضاء الاتحاد لاختيار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تجعل الاتحاد الطلابي للجامعة متميز ويعمل وفق استراتيجية الجامعة.