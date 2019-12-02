شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نمتلك قاعدة بيانات سليمة لمستحقي الدعم.. وحذفنا المُكرر وغير المُعرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هاني الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، الإثنين، حجر الأساس لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، على مساحة ٥٤٦٠٠ متر مربع باستثمارات 2 مليار جنيه.

وتقام المنطقة اللوجيستية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين ومحافظة المنوفية وشركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، وهي الشركة المنفذة للمشروع، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية على أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية.

وقال وزير التموين خلال وضع حجر الأساس إن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

Advertisements

وشدد وزير التموين، على دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجملة وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وفيما يخص ملف الدعم التمويني قال المصيلحى إن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف، مضيفا «بتاريخ 7 نوفمبر 2018 لدينا قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز».

وأوضح المصيلحى أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، مضيفا: «أصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل، مشيرًا إلى أن «لدينا فرص عظيمة جدا للتطوير الاقتصادي ،وان البنية الأساسية للتجارة الداخلية لأي قطاع مهمة جدا وبناء المناطق اللوجستية، المجهزة لاستقبال البضائع والمنتجات الغذائية يعمل على تقليل الهادر والفاقد، ما يساهم في خفض 20%من سعر السلع لتقليل مصاريف النقل ومنطقة البحيرة أصبحت بها منطقة على مساحة كبيرة».

وتابع وزير التموين أن الوزارة وضعت خريطة استراتيجية لجميع المحافظات ليكون بكل محافظة منطقة لوجستية وسوق الجملة ومولات تجارية ،ومنافذ تموينية موسعة على غرار مشروع جمعيتي، مشيرًا إلى أن تطوير التجارة الداخلية إذا تمثل 18%من إجمالي الناتج القومي، كما أن الاستثمار في التجارة من أكبر الفرص لإيجاد فرص عمل المباشرة والغير مباشر وتنمية التجارة الداخلية.