شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب البابوى للمشروعات ينظم دورة تدريبية للراغبين فى الالتحاق بشركات البترول والان مع تفاصيل الخبر
ويتيح المكتب البابوي للمشروعات فرصة الالتحاق بالدورة للذكور والإناث من الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظامي ثلاث سنوات أو خمس سنوات وكذلك لخريجي الكليات الفنية الصناعية والجامعة العمالية من عام 2015 وحتى عام 2019 على ألا يتجاوز سن المتقدم للدورة 30 سنة مع الإلمام باللغة الإنجليزية وضرورة التفرغ الكامل طوال مدة التدريب.
وتقدم طلبات الالتحاق في موعد أقصاه يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، على البريد الإلكتروني التالي:
وهذه هي الدورة التدريبية الرابعة التي ينظمها المكتب البابوي للمشروعات للتأهيل على الالتحاق بوظائف الأنشطة البترولية.
ويمنح المتدرب مكافأة شهرية طوال مدة التدريب قدرها 1300جنيه إلى جانب 1000 جنيه أخرى للمقيمين خارج محافظات القاهرة الكبرى.
المستندات المطلوبة:
- صورة من المؤهل.
- صورة الرقم القومى.
- الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.
- السيرة الذاتية.
- خطاب تزكية من كاهن الكنيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب البابوى للمشروعات ينظم دورة تدريبية للراغبين فى الالتحاق بشركات البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.