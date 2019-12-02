شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب البابوى للمشروعات ينظم دورة تدريبية للراغبين فى الالتحاق بشركات البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المكتب البابوى للمشروعات فى الفترة من الثانى من فبراير المقبل، حتى التاسع والعشرين من أبريل المقبل دورة جديدة للتدريب على مهارات العمل فى المهن المتعلقة بأنشطة الخدمات البترولية، مثل أعمال استكشاف البترول وحفر الآبار وإنتاج النفط والغاز وغيرها من المهن وذلك بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير.

ويتيح المكتب البابوي للمشروعات فرصة الالتحاق بالدورة للذكور والإناث من الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظامي ثلاث سنوات أو خمس سنوات وكذلك لخريجي الكليات الفنية الصناعية والجامعة العمالية من عام 2015 وحتى عام 2019 على ألا يتجاوز سن المتقدم للدورة 30 سنة مع الإلمام باللغة الإنجليزية وضرورة التفرغ الكامل طوال مدة التدريب.

وتقدم طلبات الالتحاق في موعد أقصاه يوم السبت المقبل 7 ديسمبر، على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وهذه هي الدورة التدريبية الرابعة التي ينظمها المكتب البابوي للمشروعات للتأهيل على الالتحاق بوظائف الأنشطة البترولية.

ويمنح المتدرب مكافأة شهرية طوال مدة التدريب قدرها 1300جنيه إلى جانب 1000 جنيه أخرى للمقيمين خارج محافظات القاهرة الكبرى.

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المستندات المطلوبة:

- صورة من المؤهل.

- صورة الرقم القومى.

- الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.

- السيرة الذاتية.

- خطاب تزكية من كاهن الكنيسة.