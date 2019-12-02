أخبار مصر

صور.. افتتاح الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدنى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العربية للطيران المدني، بالقاهرة"حماية حقوق المسافر الجوي"، بحضور متدربين من المملكة العربية والعراق، فضلا عن متدربي سلطة الطيران المدني المصري.

 

ورحب الطيار سامح الحفني، في كلمته بالمشاركين في الدورة التدريبية من دول السعودية والعراق الشقيقة، مؤكدًا على أهمية موضوع الدورة للحفاظ على حقوق المسافرين الجويين وما تحتويه من معلومات قانونية تخص حقوق المسافر.

 

وقدم رئيس سلطة الطيران المدني المصري، الشكر للمنظمة العربية للطيران المدني، برئاسة المهندس عبد النبي منار مدير عام المنظمة، لتقديم الدعم لسلطات الطيران المدني بالدول العربية وإتاحة الفرصة لتدريب الكوارد البشرية في الدول الاعضاء.

Advertisements

 

وتتضمن أعمال دورة "حماية حقوق المسافر الجوي"، التي تعقدها المنظمة العربية للطيران المدني بالقاهرة، القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم حماية حقوق المسافر الجوي، فضلا عن استعراض بعض القوانين المعمول بها في مصر وبعض الدول العربية والاتفاقيات المتعلقة بالموضوع أبرزهم وارسو واتفاقية مونتريال.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. افتتاح الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا