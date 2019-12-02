شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العربية للطيران المدني، بالقاهرة"حماية حقوق المسافر الجوي"، بحضور متدربين من المملكة العربية السعودية والعراق، فضلا عن متدربي سلطة الطيران المدني المصري.

ورحب الطيار سامح الحفني، في كلمته بالمشاركين في الدورة التدريبية من دول السعودية والعراق الشقيقة، مؤكدًا على أهمية موضوع الدورة للحفاظ على حقوق المسافرين الجويين وما تحتويه من معلومات قانونية تخص حقوق المسافر.

وقدم رئيس سلطة الطيران المدني المصري، الشكر للمنظمة العربية للطيران المدني، برئاسة المهندس عبد النبي منار مدير عام المنظمة، لتقديم الدعم لسلطات الطيران المدني بالدول العربية وإتاحة الفرصة لتدريب الكوارد البشرية في الدول الاعضاء.

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وتتضمن أعمال دورة "حماية حقوق المسافر الجوي"، التي تعقدها المنظمة العربية للطيران المدني بالقاهرة، القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم حماية حقوق المسافر الجوي، فضلا عن استعراض بعض القوانين المعمول بها في مصر وبعض الدول العربية والاتفاقيات المتعلقة بالموضوع أبرزهم وارسو واتفاقية مونتريال.