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القومى للمرأة: طرقنا أبواب 4 مليون و 300 ألف سيدة بالقرى للتوعية بخطورة الشائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الإثنين، مؤتمر"المرأة والإعلام المهنى حصن الوطن" ، والتى نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس ومقررة اللجنة.

 

وشارك فى المؤتمر سهام جبريل، ونسرين البغداى عضوات المجلس، والإعلامى النائب مصطفى بكرى، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ونشأت الديهى رئيس قناة تن، و منى نشأت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، وطلبة وطالبات كلية الآداب قسم الاعلام جامعة عين شمس.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الإعلام المهنى هو الكلمة الصادقة وحصن الوطن، مقدمة التحية والتقدير لكل الإعلاميين الصادقين الذين قدموا الرسالة الصادقة الصحيحة ، وساندوا الوطن فى الوقت الحرج، موضحة: أن حملة بلدى أمانة التى أطلقها المجلس خلال شهرى سبتمبر و أكتوبر الماضيين استهدفت طرق أبواب 4 مليون و 300 ألف سيدة لمعرفة رأيهن وشكواهن وتوعيتهن بخطورة الشائعات .

 

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كما أوضحت الدكتورة سوزان القلينى على أن المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مضيفة أن المؤتمر يساهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق محور الحماية في استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

 

وأشارت القلينى إلى أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة والحد من العنف وكافة صور التمييز ضدها وكذلك دور الرجال وال شباب في الحد من العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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