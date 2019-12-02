شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف الحالة المرورية من التجمع ومحور المشير طنطاوى لوسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور المشير طنطاوى، وطريق الـNA بالقاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حالة من الانسياب المرورى، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهرت سيولة فى الحركة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبرى الجديد المؤدى إلى كوبرى أكتوبر ومدينة نصر.

وشهد شارع التسعين الجنوبى ب التجمع الخامس، حالة من الانسياب المرورى، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطى وطريق العين السخنة، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضى بالشارع، الأمر الذى لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك الطريق فى الاتجاهين.

وظهرت بعض الكثافات المرتفعة والمتوسطة تزامنا مع خروج الموظفين من أعمالهم : "مصر الجديدة، طريق السويس، كوبرى أكتوبر، ومداخل ومخارج مدينة نصر، الدائرى من وصلة المريوطية للأوتوستراد والعكس من كارفور للمنيب، الدائرى من محور صفط للمريوطية والعكس من محور صفط للمحور، الدائرى من نفق السلام لمؤسسة الزكاة والعكس، الأوتوستراد من المطار لكوبرى أكتوبر والعكس من الدائرى للقلعة ومن كوبرى أكتوبر لطريق السويس"، بالإضافة إلى صلاح سالم من القلعة للمطار والعكس، كورنيش النيل من المعادى للدائرى والعكس من الملك الصالح للدائرى، كوبرى أكتوبر من المهندسين لمدينة نصر والعكس من الدمرداش لغمرة، شارع الثورة فى الاتجاهين، شارع رمسيس فى الاتجاهين.